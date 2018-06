Gekende oplichter slaat toe op school 13 juni 2018

02u57 0

Een gekende oplichter is erin geslaagd om op 5 Juni toe te slaan op een school in Houthalen. De net geklede en welbespraakte man vertelde dat hij zich thuis in Houthalen buitengesloten had en naar Leuven moest om bij familie een reservesleutel op te halen. Hij vroeg daarom een kleine som geld en een treinticket, met de belofte om later op de dag terug te keren met het geld en pralines.





De bediende ging in op de vraag, maar vroeg de man wel om zijn naam, adres en telefoonnummer achter te laten. Toen de bediende 's avonds nog niets van hem gehoord had, besloot ze zijn opgegeven naam 'Simon Fonteyn' te googelen en stootte op een artikel van 17 maart, over dezelfde persoon die zich in Antwerpse scholen had aangeboden met een gelijkaardig verhaal. Politie CARMA wil andere scholen verwittigen voor de praktijken van deze oplichter. Hij vraagt telkens naar een bus- of treinticket of een kleine som geld.





Zijn echte identiteit is bij de politie gekend. Het gaat om een 38-jarige Belg met normaal postuur. Hij is netjes gekleed en spreekt vlot Nederlands. Wie de man opmerkt, wordt gevraagd contact op te nemen met het nummer 101. (MMM)