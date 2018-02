Geen straf voor arts die verdacht wordt van fictieve ingrepen 10 februari 2018

02u48 0

Zolder





Een 49-jarige arts uit Schoten wordt niet bestraft voor mogelijk fictieve medische prestaties waar hij geld mee verdiend zou hebben. De rechtbank oordeelde dat de redelijke termijn overschreden is. Eerder stelde het Hof van Beroep van Antwerpen al vast dat de termijn werd overschreden wat betreft de natuurlijke persoon. Nu blijkt dat hetzelfde geldt voor de BVBA die hij heeft opgericht. De man zou tussen februari 2007 en mei 2008 fictieve medische prestaties bij elf patiënten hebben geleverd. Het gaat concreet om een sinusoperatie en resectie van de neusschelp, waarbij de man bedrieglijk een vergoeding zou hebben ontvangen. De kwaliteit van het bewijs is echter aangetast waardoor een eerlijk strafproces niet mogelijk is. (BVDH)