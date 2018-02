Geen monsterboete voor VVW Kelchteren 28 februari 2018

02u38 0 Houthalen-Helchteren Watersportclub VVW Kelchteren moet geen boete van 60.000 euro betalen omdat ze 4.000 kilo zout in De Plas in Kelchterhoef gooide. De rechtbank verklaart deze vordering van het Vlaams Gewest wel ontvankelijk, maar ongegrond. "De burgerlijke partij verwijst in de motivering ook naar het uitstrooien van de pesticide terbutryn, maar daarvoor stond de zeilclub niet terecht", klinkt het in het vonnis.

De watersportclub stond samen met de voorzitter terecht voor het werpen van zout in De Plas, wat gebeurde op 1 maart 2014. Met behulp van mails en foto's gemaakt door een natuurfotograaf werd duidelijk wie er achter de feiten zat. De club wilde om die manier de waterpest aanpakken. Later dat jaar werd dus ook de toxische stof terbutryne in het water aangetroffen. De dader van die feiten werd nooit gevat.





Overdreven

De voorzitter van de club moet wel nog steeds 1.200 euro betalen voor het werpen van het zout. De club zelf krijgt een boete van 6.000 euro. De gemeente Houthalen-Helchteren krijgt een symbolische schadevergoeding van 1 euro. Eric Wouters, advocaat van de zeilclub en de voorzitter, krijgt dus de gevraagde milde toepassing van de strafwet. "Men had geen zout mogen strooien, dat geef ik toe en het zal niet meer gebeuren, maar dit is overdreven", stelde hij tijdens de behandeling. (BVDH)