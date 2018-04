Fris kleurtje voor Parochiehuis 20 april 2018

Het parochiehuis in Meulenberg ziet er weer als nieuw uit. Vrijwilligers en mensen van de parochie staken de handen uit de mouwen om de gevel in een mooi licht grijze kleur te zetten. Het gebouw werd al enige tijd geteisterd door vandalen die er graffiti op spoten. "Het parochiehuis is nu omgedoopt tot het huis van Abraham", zegt schepen Mustafa Aytar. "Dat betekent dat alle religies hier onderdak krijgen."





(MMM)