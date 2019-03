Française (20) dealt op Extrema Outdoor en krijgt jaar cel met uitstel BVDH

07 maart 2019

Een 20-jarige vrouw uit het Franse Lille is veroordeeld tot één jaar cel met uitstel voor drugsbezit op Extrema Outdoor. In haar rugzak werden 38 XTC-pillen aangetroffen, alsook een gebruikershoeveelheid cannabis, ketamine en twee MDMA-kristallen. Bij de daaropvolgende zoektocht in haar tent werden er nog eens 49 volledige, zes halve en drie kwart XTC-pillen gevonden in een zakje met make-up. De vrouw gaf uiteindelijk aan dat ze aanwezig was met een tiental vrienden en de drugs voor hen bewaarde, maar de rechtbank gelooft die versie niet en gaat uit van pure drugsverkoop. Beklaagde dient ook een boete van 1.000 euro effectief de betalen, 7.000 euro werd met uitstel uitgesproken.