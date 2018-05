Fietser (60) wordt onwel en sterft 22 mei 2018

Aan de Loerstraat in Helchteren is zondagnamiddag rond 16 uur een fietser onwel geworden. De 60-jarige man uit Houthalen-Helchteren was bezig met een fietstochtje, maar ging tegen de vlakte. Hij werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Hij overleed ter plaatse. Alles wijst in de richting van een medische oorzaak. (MMM)