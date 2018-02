Familieruzie met steekpartij eist zwaargewonde 08 februari 2018

02u26 0 Houthalen-Helchteren Een man uit Houthalen is afgelopen maandag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in de Ahornstraat. Drie personen werden opgepakt, één van hen blijft aangehouden.

De spoedafdeling van het ziekenhuis in Heusden-Zolder meldde maandagnamiddag omstreeks 15 uur dat een man met een ernstige steekwonden binnengebracht was. Die steekpartij zou het sluitstuk van een familieruzie geweest zijn, in de Ahornstraat in Houthalen. Het slachtoffer, een 39-jarige man, verkeerde zelfs even in levensgevaar. Zijn toestand is intussen wel gestabiliseerd.





De lokale politie rukte met meerdere patrouilles uit richting de Ahornstraat. Daar werden een 26-jarige en een 37-jarige man opgepakt. Even later werd ook in de Hazelarenstraat een 35-jarige in de boeien geslagen. De bewuste woning in de Ahornstraat werd afgesloten met een perimeter. Uiteindelijk werd enkel de 35-jarige man aangehouden, de twee anderen mochten dinsdag beschikken. (MMM)