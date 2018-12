Familie van terreurslachtoffer bouwt klas in Keniaans weeshuis: “We vervullen zo de dromen van Kerim” Marco Mariotti

27 december 2018

13u00 1 Houthalen-Helchteren “Het was Kerims droom, wij voeren ze uit.” Bijna twee jaar nadat Kerim Akyil uit Houthalen op 23-jarige leeftijd om het leven kwam bij een aanslag in Istanbul, heeft zijn familie een klasje helpen uitbouwen in een Keniaans weeshuis. Een klasje dat als ultiem eerbetoon ook zijn naam draagt.

‘Akyil Class’: zo heet het gloednieuwe klasje in weeshuis ‘Tsimba & Evy’s Children Home’, in het Keniaanse Kwale. Volledig gefinancierd door de familie Akyil, die ook hielp met de bouw. “Kerim hielp mensen graag uit de nood”, vertelt broer Kenan. “Hij heeft mij zo vaak geholpen, maar ook onbekenden. We babbelden vroeger vaak over de armoede en oneerlijkheid in de wereld. En over ontwikkelingswerk in Afrika, iets waar hij het ook al met mama over had. Kinderen die honger moesten lijden terwijl wij hier eten weggooien... Daar kon hij niet tegen. We vonden die woorden ook terug in een brief van hem.”

Maar Kerim kreeg nooit de kans om zijn engagement om te zetten in daden. Op 1 januari 2017 werd hij in Istanbul doodgeschoten tijdens een terreuraanval. Dat nieuws werd op sociale media onthaald met racistische haatberichten, waarop vader Ali reageerde met een liefdevolle boodschap. Een reactie die hij ook overbracht op zijn familie. “In het begin voelde ik vooral woede in me zitten”, knikt Kenan. “Maar mijn ouders hebben me geleerd om die boosheid om te zetten in iets positief. En dat heb ik dan ook gedaan.”

Gedenkplaat voor Kerim

De papa van Kerim en Kenan kende toevallig Patricia en Alfons Vos, de bezielers van weeshuis Evy’s Children Home in Kenia. Een weeshuis dat nu kon rekenen op hulp van de familie. Kenans opa, vader en zus schonken geld, terwijl twee nonkels en een tante centen inzamelden. Zelf trok Kenan dan deze maand naar Kenia. “Met dat geld hebben we een hele klas helpen opknappen”, vertelt hij. “Zo kunnen weeskinderen er nu les krijgen. Er zijn nieuwe bankjes, kasten en zelfs een bibliotheek. Je voelt hun dankbaarheid. Je kan een man vis geven, maar je kan hem ook leren vissen. Dat is ons motto.”

Kerim is zelf ook nooit ver weg in Kenia. Boven de klas hangt een groot bord, met daarop zijn naam. En in het gebouw hangt een gedenkplaat. “Het geeft een bijzonder fijn gevoel om te weten dat we dit doen, en tegelijk Kerims droom waarmaken. Voor ons is hij niet dood, maar leeft hij eeuwig verder dankzij acties als deze.”

De familie liet in het weeshuis ook onderhoudswerken uitvoeren aan de watervoorziening. “We deelden ook speelgoed uit en gaven op één dag 150 mensen te eten. Er werd gelachen en gedanst, net zoals Kerim het zou willen. Ik wil iedereen zo hard bedanken, want zonder de sponsors, de familie Vos en de andere initiatiefnemers was dit nooit mogelijk geweest. En de morele steun is ook nog altijd bijzonder waardevol.”

Bruggen bouwen

Volgens Kenan is dit nog maar de eerste stap in een reeks initiatieven die nog zullen volgen. Hij stampte ook Jong East vzw uit de grond, een vereniging die het doel heeft om een harmonieuze samenleving te creëren via jongerenparticipatie. “We willen bruggen bouwen, en iets positiefs teruggeven aan de gemeenschap. Je moet kunnen dromen, want enkel zo ga je vooruit.” Binnenkort organiseert de vzw een inspiratieavond waar jongeren in contact kunnen komen met ondernemers.