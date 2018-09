Evenveel mannelijke als vrouwelijke leerkrachten bij de Buidtelberg 04 september 2018

Er zijn steeds minder mannelijke leerkrachten in ons land. Maar één school in Limburg is daarop nog steeds de grote uitzondering: vrije basisschool De Buidtelberg uit Houthalen.





"We hebben exact tien klastitularissen: vijf mannen en vijf vrouwen", leggen schooldirecteurs An en Stefan uit. "We kennen geen andere school waar er precies evenveel mannen en vrouwen voor de klas hebben staan. Ook de directiefunctie is trouwens halftijds verdeeld tussen een man en een vrouw. Mooi toch? We vinden dat een troef voor onze kinderen."





(RTZ)