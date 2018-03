En plots staan er overal gigantische tetris blokken 05 maart 2018

02u43 0 Houthalen-Helchteren Ben Crabbé zit er voor niets tussen. Maar op verschillende plaatsen in Houthalen-Helchteren duiken sinds dit weekend wel gigantische tetris 'blokken' op. Het gaat om een mediastunt van de gemeente, om haar eigen inwoners te informeren.

Langs de Grote Baan, aan het Nieuw Administratief Centrum en aan het oud-gemeentehuis doken zaterdag de eerste exemplaren op. "Deze blokken staan symbool voor onze gemeente in verandering", legt een poëtische burgemeester Alain Yzermans (sp.a) uit. "De blokken zijn onze bouwstenen van wat we realiseren op het vlak van wonen, werken, mobiliteit, milieu en recreatie."





De campagne loopt samen met coalitiepartner CD&V. "Die blokken symboliseren ook de samenwerking met onze inwoners, en tonen aan dat we op ook echt op een lijn zitten," knipoogt schepen Jef Verpoorten (CD&V). De bouwstenen staan trouwens strategisch opgesteld op plaatsen waar de gemeente projecten wil realiseren. Op de tetrisblokken zelf staat daarover telkens meer uitleg.





(RTZ)