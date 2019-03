Eén kilo wiet ontdekt in Houthalen, 10.000 euro straatwaarde MMM

26 maart 2019

11u23 0 Houthalen-Helchteren Bij een huiszoeking in de Ahornstraat in Houthalen is maandagnacht bijna een kilogram cannabis gevonden. Twee mannen van 25 en 28 uit Houthalen-Helchteren werden gearresteerd.

Maandagnacht omstreeks 0.30 uur merkte Politie CARMA in de Hazelarenstraat een verdacht voertuig op, met twee inzittenden. Toen de politie tot controle wou overgaan, vluchtte de passagier weg en kon ontkomen. De bestuurder bleef wel ter plaatse. In de auto lagen een beperkte hoeveelheid cannabis, attributen voor de verwerking ervan en een mes. Deze spullen werden in beslag genomen.

De bestuurder werd voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat in Genk. Enige tijd later meldde ook de gevluchte passagier zich bij de politie en werd alsnog gearresteerd. De politie voerde enkele huiszoekingen uit.

In de Ahornstraat werd bijna een kilogram cannabis en een alarmpistool aangetroffen. Na een nacht in de cel moesten de twee maandagnamiddag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Een van hen kreeg strikte voorwaarden opgelegd en de andere mocht beschikken zonder voorwaarden.