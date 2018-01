Eén jaar cel voor aanranding in asielcentrum 20 januari 2018

Een 51-jarige Irakees is door de rechtbank van Hasselt veroordeeld voor een celstraf van één jaar voor een aanranding in het asielcentrum van Houthalen-Helchteren. Bovendien wordt hij vijf jaar uit de rechten ontzet.





De feiten speelden zich af op 29 oktober 2016. Uit de verklaring van het slachtoffer bleek dat de man duidelijk schuldig was aan grensoverschrijdend gedrag. De vrouw werd verrast door beklaagde in het waskot, die haar vastgreep en haar begon te kussen en betasten. Dat gebeurde geheel tegen haar wil en de vrouw kon zich ook niet verzetten en slaagde er niet in om te ontsnappen. De aanranding liet een diepe indruk na bij het slachtoffer en er was ook sprake van fysieke schade. Zo was haar onderlip aan de binnenzijde opgezwollen omdat beklaagde haar hardhandig had getongzoend. Het slachtoffer kon niet vatten wat er gebeurd was en was zes dagen arbeidsongeschikt. "Het gaat om ernstige inbreuken die een zware bestraffing vereisen en dit ter bescherming van de seksuele integriteit van het slachtoffer. Een bestraffing is gepast gezien de ernst van de feiten en het traumatiserend karakter", staat te lezen in het vonnis. De Irakees werd bij verstek veroordeeld. De onmiddellijke aanhouding werd bevolen, aangezien te vrezen valt dat beklaagde zich aan de straf zou kunnen onttrekken. (BVDH)