Een gezicht om van te smullen BAKKERIJ ANNO 2018: KENNY VAN HOESEN PRINT CHOCOLADE IN 3D MARCO MARIOTTI

10 februari 2018

02u42 0 Houthalen-Helchteren Een gezicht om op te eten. Dat kan je voortaan bij Het Bakkerspunt in Helchteren bestellen. Kenny Van Hoesen (28) experimenteert er met het 3D-printen van objecten in chocolade, suikerglazuur en biscuit. "Ook als bakker moet je mee met je tijd", vindt Kenny, die ook zelf food-3D-printers op de markt brengt. Wij namen de proef op de som.

Kenny Van Hoesen uit Helchteren mag zich de meeste moderne bakker van de Lage Landen noemen, want sinds kort gaat hij hoogtechnologisch tewerk in zijn atelier van het Bakkerspunt aan het Sint-Trudoplein. Behalve met koffiekoeken, taarten en broden pakt hij uit met een food-3D-printer: de Choc3D. Samen met zijn vriendin Joyce Vandersanden verdiepte Kenny zich in de technologie van het inscannen en printen in chocolade. "Ik ben al jaren gepassioneerd door de technologie van 3D-printing met plastic", vertelt hij. "Ik heb daar destijds veel mee geëxperimenteerd, maar dat was toch niet evident. Maar sinds een aantal maanden heb ik de food-3D-printer ontdekt en hou ik contact met ingenieurs uit China. Zij stuurden mij een prototype op, waar ik dan mee werk. Mijn bedenkingen maak ik over aan hen. Het lukt al aardig." Afhankelijk van de wens van de klant kan Kenny zowat alle mogelijke objecten inscannen om een mini-exemplaar in chocolade te bekomen. Dat deed hij bijvoorbeeld al met het hoofd van zijn vriendin.





Rondje draaien

Ook wij namen de proef op de som. Met laptop, USB-stick en printer in de aanslag komt de techneut in de bakker naar boven. "Jij moet hier staan en intussen richt ik de scanner op jou", legt Kenny uit. "Probeer vlot in één beweging om je as te draaien. Als dat lukt, bekijk ik de resultaten op de laptop en kijk ik of de scanner alle delen heeft kunnen invullen." Na drie rondjes draaien blijkt de 3D-schets gelukt. "Nu kan ik bepalen hoe gedetailleerd ik de printer wil later werken, en welke grootte ideaal is. Persoonlijk vind ik details heel belangrijk, dat is ook zo bij mijn ambachtelijk werk."





We kiezen een formaat van ongeveer 4,5 centimeter groot. Kenny duwt op enkele toetsen, vult het toestel met chocolade en klikt op de printknop, waarna de spuitkop in actie schiet.





Verjaardagstaart

"Dit kan een uurtje in beslag nemen. Een menselijk hoofd, waarbij je zelfs de lippen of neus in enkele millimeters vorm geeft, vraagt nu eenmaal meer tijd. Maar in afwachting doen mijn personeel en ik dan ander werk." Exact 57 minuten en 49 seconden later is de miniatuurversie van de reporter klaar. In de frigo hardt de chocolade verder uit. "Bijna onwezenlijk, hé? Niet alle objecten hebben een uur tijd nodig, hoor. Ik print ook kleinere banners met een naam op, voor op een verjaardagstaart bijvoorbeeld, of logo's. Die zijn in tien minuutjes geprint. Met dit toestel worden de mogelijkheden gewoon heel gevarieerd. En geef toe, het is lekker."





8 à 9 euro

Dat moeten we beamen. Ook de kostprijs van dit specifieke figuurtje valt reuze mee: 8 à 9 euro. Toch zal Kenny niet aan massaproductie doen. "Het is noodzakelijk om met bestellingen te werken. En ook het inscannen moet op termijn nog op punt gesteld worden. Alles moet vlot kunnen verlopen. Maar indien dit aanslaat, kan ik makkelijk uitbreiden met meerdere printers en dan is er geen houden meer aan." Kenny had intussen contact met andere bakkers uit de regio, die ook geïnteresseerd zijn in het concept. "Daarom verkoop ik nu zélf exclusief de Choc3D voor de hele Benelux. De prijs van zo'n food-printer start vanaf 2.000 euro. Ideaal voor andere bakkers, maar ook voor particulieren thuis."





Meer informatie vind je op de website www.choc3d.be.