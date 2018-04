Dylan Groenewegen topt affiche Trofee Maarten Wynants 25 april 2018

Wielrennen

Dylan Groenewegen (Lotto.NL-Jumbo) is de eerste grote naam op de deelnemerslijst van de Trofee Maarten Wynants. De winnaar van de slotetappe van de Tour van vorig jaar krijgt in Helchteren het gezelschap van thuisrijder Maarten Wynants en enkele andere renners van de Nederlandse ploeg. "Verder is Sport Vlaanderen-Baloise weer van de partij met een sterke delegaties en hebben ook de meeste Belgische continentale ploegen zich opnieuw aangemeld. Het deelnemersveld krijgt meestal echt vorm in de laatste week", vertelt Tim Wynants. Ook voor de vrouwenkoers is er mooi volk te verwachten. De wedstrijd in Helchteren is aan de vijfde editie toe en promoveerde naar de UCI 1.1.-klasse. "Dus kunnen wij heel wat mooie namen verwachten. Marianne Vos bijvoorbeeld. Ja, ik weet dat ze gevallen is, maar blijkbaar zou het allemaal niet zo erg zijn."





Verder is het ook uitkijken naar de Belgische en Limburgse vrouwen zoals Nathalie Bex, die al aangaf in Helchteren voluit haar kans te willen gaan. "Het wordt alleszins een uitgave om duimen en vingers van af te likken." (KWP)