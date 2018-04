Dubbele inbraak op industrieterrein 25 april 2018

Uit een werfkeet op Centrum-Zuid zijn kabels en een pneumatische kabelschaar gestolen. Op hetzelfde terrein is ook ingebroken in een werkhuis. Hier verdwenen een dompelpomp en elektrische kabels. De diefstal is dinsdagochtend vastgesteld. (MMM)