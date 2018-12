Drugsafval gevonden aan ‘De Ramp’ MMM

29 december 2018

12u04 0 Houthalen-Helchteren Voorbijgangers hebben tientallen lege vaten gevonden aan de Ramp in Helchteren. Ze zijn vermoedelijk afkomstig van een gewezen drugslab.

Het gaat om ongeveer dertig zwarte bidons en nog eens een tiental blauwe vaten. Op het eerste zicht lijken ze grotendeels leeg te zijn, maar de politie is op de hoogte gebracht voor verder onderzoek. De weg ligt helemaal verspreid.

In onze provincie wordt het laatste jaar massaal veel aan dumping gedaan wat drugsafval betreft. De daders zijn vooral actief in het grensstreek. Het is eerder ongebruikelijk dat ze in Houthalen-Helchteren afval komen lozen.

