Drie mannen opgepakt na drugscontrole 19 februari 2018

02u40 0

De politie heeft afgelopen weekend acties gehouden in cafés en een wijk in Houthalen-Helchteren en Opglabbeek in het kader van overlast. Nadat een hoeveelheid cocaïne werd aangetroffen in een café in Opglabbeek werd een onderzoek gestart naar een mogelijke dealer. Daar werd eerder al een 46-jarige Genkenaar betrapt met cocaïne en cash geld op zak. Politie CARMA voerde een huiszoeking uit in de woning van de verdachte, in de Onderwijslaan in Genk. Hier trof men geen drugs aan, maar wel een verboden wapen en een geseinde nummerplaat. In hetzelfde café werden nog enkele klanten betrapt met kleine hoeveelheden cannabis of cocaïne. De uitbater van het café kreeg een pv wegens het ter beschikking stellen voor druggebruik.





In een café in Houthalen-Helchteren werd dan weer een pv opgesteld voor openbare dronkenschap en weerspannigheid. De man werd bestuurlijk aangehouden en in de cel opgesloten. Een andere klant werd betrapt met een gebruikershoeveelheid cannabis en er werd ook een pv opgemaakt voor een overtreding van het rookverbod. In een ander café in Houthalen-Helchteren trof men een illegaal persoon aan. Hij werd bestuurlijk aangehouden. Verder werd een klant aangehouden die de rust verstoorde. Een persoon betaalde een onmiddellijke minnelijke schikking omdat hij cannabis op zak had.





(MMM)