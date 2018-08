Drie inspecteurs lichtgewond door agressieve bestuurder 06 augustus 2018

Op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren vond een zwaar geval van verkeersagressie plaats. Twee bestuurders en drie inspecteurs raakten daarbij gewond.





De feiten van verkeersagressie vonden donderdagnamiddag plaats. Er ontstond een dispuut tussen twee bestuurders naar aanleiding van een verkeerssituatie. Een 38-jarige man uit Eeklo stapte uit, verbrijzelde de ruit van de andere wagen en diende slagen toe aan een 61-jarige bestuurder uit Hechtel-Eksel. De 61-jarige man raakte hierdoor lichtgewond. Hij verdedigde zichzelf waardoor de 38-jarige bestuurder uit Eeklo lichtgewond raakte.





Politie CARMA en een ziekenwagen kwamen ter plaatse. De 38-jarige man trachtte nog te vluchten tijdens zijn verzorging. De politie kon hem staande houden en arresteren. Tijdens de arrestatie liepen drie inspecteurs verwondingen op door de weerspannigheid van de man. Eén inspecteur is enkele dagen werkonbekwaam.





Vrijdagnamiddag werd de man uit Eeklo voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij mocht later die dag wel beschikken. (BVDH)