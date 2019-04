Drie gewonden na verschillende kleine kettingbotsingen op E314 Toon Royackers

19 april 2019

10u30 1 Houthalen-Helchteren Het verkeer op de E313 vanaf Genk tot voorbij Houthalen verliep vrijdagmorgen erg moeizaam. Dat was een gevolg van drie ongevallen.

Het eerste ongeval gebeurde kort na negen uur ter hoogte van afrit 29 in de richting van Lummen. Eén bestuurster merkte de file door de wegenwerken in Zolder te laat op, en knalde op twee voorliggers. Bij die klap raakten alles samen drie inzittenden licht gewond. Meteen groeide de file nog verder aan met negen kilometer tot in Genk. In de staart van de file kreeg de politie melding van nog eens twee ongevallen met stoffelijke schade. Takeldiensten kregen de rijbaan gelukkig snel weer vrij, waardoor de file kon oplossen.