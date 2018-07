Dikke zwarte rookpluim door brand in recyclagebedrijf 30 juli 2018

02u40 0

Er heeft gisterenavond een zware brand gewoed bij recyclagebedrijf Bongaerts aan bedrijventerrein Europark in Houthalen-Helchteren. De rookpluim was enorm en kilometers ver zichtbaar, zelfs voorbij Hasselt. Door de wind waaide de pluim vooral richting Peer en Meeuwen-Gruitrode. Aan de omgeving werd gevraagd ramen en deuren te sluiten. "Vermijd het industrieterrein", vroeg de burgemeester live via Facebook. "Het gaat vooral om brandend papier en karton. We proberen alle aanpalende bedrijven te vrijwaren." Alle korpsen van Limburg zakten richting het bedrijf om het vuur onder controle te krijgen.





(MMM/