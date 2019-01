Dieven weg met Porsche Toon Royackers

27 januari 2019

In de Meester Verdonckstraat in Houthalen zijn dieven vrijdagavond aan de haal gegaan met een Porsche. De sportwagen stond op de oprit van de eigenaars. Zondag werd ook ingebroken in een huis langs de Europarklaan in Houthalen. Daar verdween een som geld en enkele juwelen. Langs de Vogelkersstraat in Houthalen-Oost stalen dieven nog een fiets in de garage van een appartementsgebouw.