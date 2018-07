Dieven stelen tuinmateriaal 23 juli 2018

In de Spreeuwenstraat is zaterdagochtend een diefstal vastgesteld. In een tuin werden een grote mand en onderdelen van een tuinslang gestolen. Aan een woning in de Lentedreef bleken zondagochtend ook onderdelen van een tuinslang gestolen te zijn. (MMM)