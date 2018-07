Dieven stelen brillen en geld 12 juli 2018

In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken in een winkel op de Rode Kruislaan in Houthalen-Helchteren. Een ruit van de etalage werd ingegooid. Er werden enkele brillen en geld uit de kassa gestolen.





(BVDH)