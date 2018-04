Diervriendelijke oplossing voor 'Bambiruzie' in Houthalen-Helchteren Birger Vandael

12 april 2018

16u43

Bron: eigen berichtgeving 0 Houthalen-Helchteren De vijftien tamme damherten die momenteel in het wild rondlopen in Houthalen-Helchteren zullen niet worden doodgeschoten. Wel zal een diervriendelijke oplossing worden gezocht met behulp van een gefaseerd actieplan. De hertjes zijn ontsnapt uit hun omheining en dat leidt tot een gevaar voor het verkeer.

Deze week ontstond in Houthalen-Helchteren de ruzie over de vijftien damherten. Hun aanwezigheid in de vrije natuur – waarin zij geen plaats hebben – was een potentieel gevaar, dus moesten ze verdwijnen. De manier waarop stond echter ter discussie en leidde tot de zogenaamde ‘Bambiruzie’. Vanmiddag was er een overlegmoment in het NAC waarbij de gemeente, Natuurhulpcentrum Opglabbeek en het Agentschap Natuur en Bos betrokken waren. Ook Wild- en Wandelpark Molenheide vzw was aanwezig.

Geen jacht

Aanvankelijk vaardigde het Agentschap een schietvergunning uit om de dieren op die manier te doen verdwijnen, maar dat vonden heel wat partijen, met het Natuurhulpcentrum, voorop geen goede oplossing. Tot op heden werd er door Wildbeheerseenheid Mangelbeek geen gebruikgemaakt van deze vergunning. Zij hebben ook toegezegd om niet te jagen en geen afschot te realiseren.

Fases

In een eerste fase zal men acties ondernemen om de dieren opnieuw in het domein te krijgen. In een tweede fase (vanaf juni) zouden de gemeentelijke diensten in afspraak met het Wild- en Wandelpark Molenheide en in samenwerking met het Natuurhulpcentrum en ANB een raster van 30 op 30 meter voorzien om de dieren preventief te verzamelen. Vanaf augustus zal men in het licht van de geplande natuurwerken op het terrein de dieren herlokaliseren naar op voorhand goedgekeurde bestemmingen. Tot op vandaag werd geen enkele claim ontvangen met betrekking tot schade toegebracht aan landbouwgewassen. In mei is een volgende bijeenkomst gepland met de betrokken partijen om het probleem met de damherten verder op te volgen.