Dief biedt buit aan bij opkoopster van goud 28 maart 2018

02u36 0

Helchteren





Een vrouw uit Houthalen-Helchteren kreeg op 19 november 2015 bezoek van een inbreker. Er kon een foto gemaakt worden van de dader, en die werd verspreid door de politie en op Facebook. Met succes, want een opkoopster van goud in Hasselt herkende de man als iemand die regelmatig juwelen komt aanbieden bij de zaak. Uit vergelijkend oorafdrukonderzoek werd beklaagde A.L. aangeduid als de dader. Hij weet maar vaag iets over zijn aanwezigheid aan de woning te zeggen, volgens de rechtbank zijn de feiten bewezen. Hij wordt beschuldigd voor diefstal met braak en riskeert tien maanden cel en een boete van 600 euro. Vonnis op 24 april. (BVDH)