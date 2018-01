Deskundige aangesteld in zaak rond gebroken bierglas in gezicht 02u57 0

In de zaak omtrent het incident waarbij een jonge vrouw (25) een gebroken bierglas in haar gezicht kreeg, werd een deskundige aangesteld om de verwondingen te onderzoeken. De feiten dateren van de nacht van 9 op 10 januari 2016. Een intussen 22-jarige Hasselaar was samen met drie jongemannen amok aan het maken en ze zochten ruzie met het slachtoffer, haar vriend en twee collega's. De jonge vrouw kwam tussenbeide en werd door de Hasselaar zonder aanleiding met een gebroken bierglas in het gezicht gestoken. De daders sloegen op de vlucht. Ze werden achternagezeten door de vriend van het slachtoffer. Die brak in het tumult enkele vingers van de rechterhand. Met drie diepe snijwonden werd de vrouw overgebracht naar het ziekenhuis. Met behulp van een plastisch chirurg probeerde ze de schade te beperken en blijvende littekens te verhinderen. De jongeman bleek na arrestatie te veel gedronken te hebben. Hij werd gearresteerd op verdenking van slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden. Volgens zijn advocaat had de man niet de intentie om iemand te verwonden.





Na ruim een maand mocht de jongen de gevangenis onder strenge voorwaarden verlaten.





Op 12 juni staat de heropening van de debatten gepland. (BVDH)