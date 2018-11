Dertig maanden cel voor diefstal van twee Mercedessen BVDH

23 november 2018

Een 27-jarige Albanees is veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden. De man ging in de nacht van 10 op 11 maart in Houthalen-Helchteren lopen met twee Mercedessen, een kettingzaag, boorddocumenten, een jerrycan en een niet nader te bepalen hoeveelheid brandstof. Hij wordt wel vrijgesproken als lid van een inbrekersbende. Aan één burgerlijke partij moet hij 1.599,65 euro betalen, aan een tweede 1.280 euro, een derde man krijgt 1 euro provisioneel.