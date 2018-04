Derde dag op rij ongeval op E314 21 april 2018

Voor de derde dag op rij is de brandweer moeten uitrukken voor een ongeval op de E314 tussen Houthalen en Zolder. Woensdag en donderdag gebeurden op dat stuk van de snelweg al enkele kettingbotsingen. Gisterenmiddag kort voor 14 uur knalden opnieuw twee auto's op elkaar, net voorbij het oprittencomplex in Houthalen richting Lummen. Eén wagen vloog daarbij in de vangrails. Door de klap ontstond een file vanaf Genk. Eén inzittende raakte lichtgewond. Brandweerzone Oost Limburg kwam ter plaatse om de brokstukken en de olie op te ruimen. Om 14.40 uur was de rijbaan weer vrijgemaakt en kon de file langzaam oplossen. (RTZ)