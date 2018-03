Dan héb je eens gevelverf tegen graffiti... VERWIJDEREN VAN SLOGANS OP PAROCHIEHUIS LAAT VLEKKEN ACHTER TOON ROYACKERS

24 maart 2018

02u59 0 Houthalen-Helchteren De speciale gevelverf waardoor graffiti in een mum van tijd weggeveegd kan worden, blijkt in Houthalen-Helchteren een miskoop. De graffiti op het parochiehuis van Meulenberg zit er nog hardnekkiger op dan ooit tevoren.

Oppositieraadslid Stijn Vandingenen (S&D) had op de gemeenteraad al vragen bij de vele nogal dubieuze slogans die her en der opduiken in de wijken Meulenberg en Houthalen-Oost. "Ook sociale werkers weten niet goed wat ze hiermee moeten aanvangen", laat hij weten. "We lezen tegenwoordig op verscheidene plaatsen teksten als 'Ottoman is back' of 'Erdogan, fuck America'. Dat zijn toch al standpunten van de hardere soort? We maken ons zorgen bij de visies van deze jongeren. Volgens onze info weet de politie en de gemeente trouwens al wie de daders zijn." De oppositie vroeg dan ook om de slogans zo snel mogelijk te verwijderen. Dat mocht vooral op de parochiehuis van Meulenberg geen enkel probleem zijn. Want die gevel was onlangs toch behandeld met de speciale 'anti graffiti coating', een investering van de gemeente? Maar dat blijkt nu dus toch een heel lastige kwestie. In een poging de slogans te verwijderen, worden immers alleen maar grotere en donkere plekken op de gevel gemaakt. De graffiti is dus nog hardnekkiger dan ooit. "We hebben een vervelend probleem met de 'anti graffiti coating'", erkent burgemeester Alain Yzermans (sp.a). "Die is niet wat we ervan verwacht hadden. We gaan overleggen met de firma, maar het overschilderen van de gevel lijkt weer de enige oplossing." Overigens wil de gemeente de slogans ook niet zo maar weghalen. "We hebben effectief een spoor naar de daders, en we hebben al een confronterende folder verspreid in de wijk. De veroordeling vanuit de buurt moet hen afschrikken, terwijl de politie eveneens verder het onderzoek voert."





Burendag

"Bovendien denken we nu aan camera's rond het parochiehuis, om het gebouw beter te beschermen. Gelijktijdig willen we ook de sociale controle en de animo vergroten door een burendag en een iftar-feest (de iftar is de maaltijd net na zonsondergang tijdens de ramadan, red.) te organiseren." Die confronterende graffiti moet uiteindelijk wel weer weg, vindt ook de burgemeester. "Daarvoor gaan we nu een schilderproject opzetten met jongeren en volwassenen uit de wijk. Dat moet hen terug een gevoel van trots geven voor het gebouw."