Chauffeur met losse handjes krijgt probatiestraf 12 juli 2018

Een 48-jarige man uit Houthalen-Helchteren krijgt een autonome probatiestraf omdat hij een dorpsgenoot op de fiets op 29 januari 2016 had geslagen. De feiten speelden zich af in Hasselt. "Los van de vraag wie nu precies te veel van zijn rijlijn is afgeweken, is het in ieder geval de beklaagde geweest die ervoor gekozen heeft om met zijn wagen terug achteruit te rijden tot bij het slachtoffer", concludeert de rechtbank. Het slachtoffer moest een dag later naar de tandarts om de schade aan te pakken. Ook zijn drankbushouder raakte beschadigd door de schermutseling. In totaal krijgt hij een schadevergoeding van 579,25 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 780 euro.





(BVDH)