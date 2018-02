Chalet brandt uit: twee Kroatische arbeiders zwaargewond 12 februari 2018

02u24 0 Houthalen-Helchteren Twee Kroatische arbeiders zijn zondagochtend zwaargewond geraakt toen er brand uitbrak in hun vakantiechalet op domein Molenheide. Vermoedelijk ligt de oorzaak bij een slecht gedoofde sigaret.

De brand brak uit in een chalet in het gedeelte van het domein dat voornamelijk voor langere tijd verhuurd wordt aan buitenlandse arbeidskrachten. De andere bewoners werden omstreeks 3 uur 's nachts wakker door het helse kabaal en het geschreeuw van de twee slachtoffers. Brandweerzone Oost Limburg werd meteen gealarmeerd, maar de blusploegen konden alleen nog voorkomen dat de vlammen andere chalets en bomen zouden bereiken. De getroffen chalet zelf ging volledig in de vlammen op, net als de auto van de slachtoffers, die vlakbij geparkeerd stond.





Ernstige brandwonden

De twee slachtoffers konden zelf uit de vuurzee ontsnappen, maar door de ontploffingen en vele steekvlammen hadden ze beiden ernstige brandwonden opgelopen. Eén van hen werd in de loop van de ochtend zelfs nog overgebracht naar het gespecialiseerde brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Zijn toestand was niet kritiek, maar de man had wel intensieve zorgen nodig.





Volgens de brandweer ging het om een accidentele brand, vermoedelijk ontstaan door een slecht gedoofde sigaret. In de nasleep van de vuurzee zat een klein deel van het park zondagochtend zonder elektriciteit.





(RTZ)