Celstraf voor jonge dealers 01 juni 2018

Twee jongemannen uit Houthalen-Helchteren van amper 19 en 24 jaar krijgen celstraffen voor hun handel van cannabis en cocaïne in Midden-Limburg. Ze waren actief in het najaar van 2017. Voor de oudste van de twee werd een straf van 15 maanden met uitstel uitgesproken, behalve het deel van de straf in voorlopige hechtenis. Van de 8.000 euro boete moet hij 900 euro effectief betalen. Zijn Citroën en Peugeot werden verbeurdverklaard. Zijn kompaan krijgt 12 maanden cel met uitstel en dezelfde geldboete. (BVDH)