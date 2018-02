Celstraf met uitstel na uitbouw wietplantage 03 februari 2018

Een 42-jarige man uit Houthalen heeft een celstraf van 18 maanden met uitstel gekregen nadat hij een wietplantage in Houthalen-Helchteren had uitgebouwd. Tussen 1 maart 2016 en 27 juli 2016 wekte hij hieraan. Het ging in totaal om 507 planten. Bovendien tapte hij hiervoor illegaal elektriciteit en water af. Naast de celstraf met uitstel krijgt de man van Marokkaanse afkomst een boete van 6.000 euro en staat hij in voor de publieke vordering van 1.237,36 euro. Een bedrag van 12.500 euro werd als vermogensvoordeel beschouwd. Deze som zal gebruikt worden om de schadevergoeding van 10.353,91 euro aan Infrax te betalen. De schadevergoeding voor de watervoorziening dient nog te worden vastgelegd. (BVDH)