Celstraf gevraagd voor geweld tijdens knipperlichtrelatie 31 mei 2018

Een man uit Houthalen-Helchteren riskeert een celstraf van één jaar omwille van partnergeweld. "Het gaat hier om een knipperlichtrelatie die een verhaal vormt van aantrekken en afstoten. Beklaagde kampt met alcoholproblemen, is in begeleiding en doorliep probatievoorwaarden. Hij bracht in het verleden op verschillende data in 2017 en begin 2018 verwondingen aan bij zijn vrouw, met blessures aan de armen, heupen en haren als gevolg. Ik zie niets in een straf met uitstel, dus vraag een celstraf van één jaar. Eventueel kan een werkstraf van 150 uur als alternatief worden gebruikt", zei de procureur. Meester Abdel Illah Belkhouibchia toonde aan dat ook de vrouw een alcoholprobleem had. De vrouw in kwestie liet verstaan dat ze dinsdag nog 150 sms'jes van de man kreeg. "Wanneer stop het?", vroeg ze zich luidop af. Vonnis op 20 juni. (BVDH)