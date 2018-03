Cel voor Afghaan die zwembroek afsteekt in bijzijn minderjarige 31 maart 2018

Een 21-jarige Afghaan heeft een celstraf van acht maanden gekregen voor aanranding van de eerbaarheid. Op 30 augustus 2016 trok hij in Houthalen-Helchteren zijn zwembroek naar beneden in het bijzijn van een minderjarige. Op 13 september herhaalde hij de feiten nog een keer. Hij was niet aanwezig tijdens de behandeling. "Gezien het traumatiserend karakter van de feiten voor de slachtoffers, werd de straf vastgelegd op acht maanden cel", luidt het vonnis. De man krijgt ook een boete van 600 euro. (BVDH)