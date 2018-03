Caféganger die niet binnen mag, geeft uitbater klappen 28 maart 2018

Een 38-jarige man gedroeg zich op 18 december 2016 agressief ten opzichte van de uitbater van het Pap's Café in Houthalen-Helchteren. Het slachtoffer raakte gewond in het gezicht en was twee weken arbeidsongeschikt. De aanleiding zou zijn dat de beklaagde de toegang tot het café geweigerd werd. Hij zou volgens de procureur een glas richting het slachtoffer gesmeten hebben, maar die kon dat echter ontwijken. Bij een poging om hem te duwen kon de uitbater nog ontsnappen, maar later moest hij toch klappen incasseren. Een werkstraf van 80 uur werd gevorderd. Vonnis op 24 april. (BVDH)