Broedertwist eindigt in moordpoging RECHTBANK VEROORDEELT HOUTHALENAAR TOT ACHT JAAR CEL BIRGER VANDAEL

26 juni 2018

02u38 0 Houthalen-Helchteren Een 36-jarige man uit Houthalen is veroordeeld tot acht jaar cel voor de moordpoging op zijn 39-jarige broer. "De toestand explodeerde tijdens een banale ruzie", klonk het tijdens de behandeling bij de verdediging.

De feiten dateren van 5 februari dit jaar. De twee broers zouden toen verwikkeld zijn geraakt in een hevige discussie. Plots maakte de oudste van het duo zijn broer uit voor 'junkie' en ontstond een hevige vechtpartij. De beklaagde haalde daarbij een lang mes uit de keukenla en stak het uiteindelijk in het lichaam van zijn broer. De steek van ruim tien centimeter diep perforeerde long, maag en alvleesklier. De milt moest, net als een deel van de alveesklier, operatief worden verwijderd maar het slachtoffer overleefde de moordpoging.





Tranen in ogen

De Houthalenaar geeft de feiten toe en toonde met tranen in de ogen veel spijt over zijn daden. "Ik ben een goede vader voor mijn vier kinderen, dit had nooit mogen gebeuren", liet hij verstaan. Hij betwiste wel dat hij de intentie had om zijn broer te doden en zei dat er geen sprake was van voorbedachtheid. Nochtans had hij volgens het slachtoffer na de eerste schermutselingen geroepen 'dat hij hem zou komen mollen', waarna hij enkele minuten later ook terugkeerde. De schoonzus en onthaalbediende van het ziekenhuis bevestigden dat verhaal. Volgens zijn schoonzus had hij geroepen 'dat hij hem wilde vermoorden.'





Mes aan handschoen geplakt

De beklaagde had volgens verklaringen het mes met bruine plakband aan zijn gele werkhandschoen vastgemaakt. Zo kon hij krachtig uithalen en werd vermeden dat zijn broer het mes kon afpakken. Het wapen werd nooit teruggevonden. De rechtbank concludeert dat de poging tot moord met voorbedachten rade werd uitgevoerd. "Slechts ten gevolge van het tijdig medisch ingrijpen, kon het slachtoffer overleven", luidt het vonnis. Samen met zijn gerechtelijk verleden (diefstal met geweld, opzettelijke brandstichting en bedreigingen) leidt dat tot een effectieve celstraf. Enkele tegenstrijdigheden in het onderzoek en 'plots' geheugenverlies doen vermoeden dat de familie geen ruchtbaarheid wilde geven aan de moordpoging en ze de zaak binnen de familie wilden regelen. Op de dag van de feiten werden de sporen al deels uitgewist en mocht de politie niet binnen in de ouderlijke woning. Ook de ouders mochten aanvankelijk niets weten. De toestand van het slachtoffer stabiliseerde en hij was zelfs aanwezig tijdens de behandeling van de zaak, waar hij zich niet als burgerlijke partij meldde. Door het verlies van de milt zal de man voor de rest van zijn leven een verhoogd risico hebben op ernstige infecties.