Brandje zet vakantiegangers zonder elektriciteit 03 april 2018

Op het domein Hengelhoef in Houthalen-Helchteren heeft zaterdagavond een korte brand gewoed in een blok met vakantie-appartementen. Getuigen zagen omstreeks 18.35 uur een rookontwikkeling rond de elektriciteitscabine. Toen brandweerzone Oost Limburg ter plaatse kwam, was het vuur al grotendeels onder controle. Alle appartementen waren uit voorzorg wel geëvacueerd. "De schade is beperkt gebleven tot de zekeringkast en de onmiddellijke omgeving," zegt officier Wim Petit. "We vermoeden dat daar een technisch probleem ontstaan is." Daardoor zat de hele blok in het verlengde paasweekend ook zonder elektriciteit. Het domein Hengelhoef boekte zaterdagavond snel de gedupeerde vakantiegangers om naar een andere vakantiewoning, zodat ze hun verblijf konden verder zetten. (RTZ)