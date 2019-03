Brand op schietveld in Helchteren, rookhinder mogelijk MMM

12 maart 2019

18u32 0 Houthalen-Helchteren Er woedt momenteel een brand op het schietveld in Helchteren. De brandweer is ter plaatse en heeft het vuur al onder controle.

De lokale politie en brandweer vraagt om de omgeving te vermijden. Rookhinder kan in heel Helchteren voelbaar zijn. “Dat kan nog enkele uren duren”, klinkt het. “Heb je last van de rook? Hou dan ramen en deuren gesloten en schakel ventilatiesystemen in huis uit.”