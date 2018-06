Bewoners eisen sluiting Remosite BUURT IS ONGERUST OVER GEURHINDER STORT MARCO MARIOTTI

08 juni 2018

02u53 0 Houthalen-Helchteren De definitieve sluiting van de Remosite. Dat eisten buurtbewoners gisteren tijdens de info-avond over de aanhoudende geurhinder dat het stort met zich meebrengt. "En wat met onze gezondheid? Een sluiting is de enige oplossing", zei bewoner Cengiz Sanli.

Een tachtigtal inwoners uit de wijken Lindeman en Vlierhof zakte gisterenavond af naar de Poolse barak. De info-avond die puur informatief moest blijven, draaide uit op verwijten van héél wat boze bewoners die zowel de lokale overheid als Group Machiels - het afvalverwerkingsbedrijf - viseerden. Probleem is dat de omliggende wijken in Heusden-Zolder én Houthalen al maanden met ernstige geurhinder kampen. "Een rottende geur, die vooral na 22 uur of in het weekend opduikt", luidt het. Milieuambtenaar Joke Vandebeek nam bij de start nog maar net het woord of de eis tot sluiting weerklonk al in de zaal.





87 meldingen

Dit jaar alleen al kwamen maar liefst 87 meldingen van geurhinder binnen waarvan drievierde afkomstig uit Heusden-Zolder. "Van die meldingen konden vier met zekerheid gelinkt worden aan de site van Remo", klonk het. Al de rest is 'niet te bewijzen'. Officieel moeten de milieuambtenaren, twee aangeduide bewoners, iemand van de Machiels Group én de politie naar de site afzakken, om op het moment van de melding te geur te linken aan de site. Volgens de bewoners een zéér omslachtige procedure. "En wat is er nu met die vier meldingen gebeurd?", vroegen velen zich terecht af. Een concreet antwoord bleef uit.





"Het gaat ons niet enkel om de geur, maar ook de gezondheid", zegt buurtbewoner Ozoy Balcik. "Niemand weet wat hier nu effectief allemaal gestort wordt. Er zijn zoveel vragen, mensen zijn ongerust. Maar niemand die ons blijkbaar antwoorden kan geven. Er worden op de site geurmetingen gedaan door de Group Machiels zélf, maar zij willen die resultaten niet eens bekend maken. We hebben een objectief, onafhankelijk onderzoek nodig, maar blijkbaar komt Machiels met alles weg." De Limburgse milieukoepel vond dat het storten meteen moest stoppen, zolang de geurhinderstudie loopt. Het gemeentebestuur hoopt naar de situatie voor 2016 te kunnen waarbij er geen geurhinder was.





Group Machiels

Ook burgemeester Alain Yzermans (sp.a) sprak zijn frustratie uit ten aanzien van Group Machiels. "Ze houden weinig rekening met de gezondsheidsfactoren en zijn niet transparant genoeg. Zij hadden deze avond eigenlijk moeten organiseren en zijn daar jaarlijks zelfs toe verplicht."





Yzermans was kritisch voor project Closing The Circle dat als doel heeft het aanwezige afval op termijn te verbranden en te recycleren. "Tegen 2025 liggen daar miljoenen tonnen afval onder de grond dat zal moeten worden weggewerkt. Maar als we niet kunnen garanderen dat dat zonder gezondsheidsrisico's én overlast kan, is dit project mogelijk een maat voor niets."