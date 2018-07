Bewoner kan bed niet uit bij slaapkamerbrand 03 juli 2018

02u51 0 Houthalen-Helchteren Een bewoner van een pand langs de Leliestraat in Houthalen-Oost is gisterochtend zwaargewond geraakt bij een slaapkamerbrand.

Getuigen zagen omstreeks 10.20 uur plots een rookontwikkeling rond het raam, en zij sloegen alarm. De brandweer van de zone Oost Limburg kreeg de vlammen in de woning snel onder controle. Het vuur bleef daardoor beperkt tot de slaapkamer zelf. Daar troffen de brandweerlui wel nog de bewoner aan die met verwondingen in zijn bed lag. Hij was niet meer op eigen kracht uit het bed geraakt. Het slachtoffer werd maandagochtend zwaargewond en onder begeleiding van de mug naar het ziekenhuis overgebracht.





De politie sloot tijdens de evacuatie van de man even de Leliestraat af voor het verkeer. De politieploeg van de zone Carma onderzocht ook nog de oorzaak van de brand. (RTZ)