Bewoner: "Ach, ze discussiëren al 50 jaar" 23 mei 2018

02u54 0

We legden de plannen van de professor alvast even voor aan enkele buurtbewoners. Jan Van Duffel (83) toonde zich daarbij ietwat sceptisch. "In de jaren zestig ben ik hier komen wonen, indertijd een rustige plek. Voor onze deur lag nog de tweebaansweg, waar af en toe wel eens een auto voorbij kwam. Ik heb het probleem dus serieus zien groeien. In de jaren zeventig is onze voortuin onteigend. Die hadden ze nodig om de weg breder te maken. Eerst kreeg ik er 34.000 frank voor. Later werd dat 100.000 frank. Ik heb er eigenlijk een goede zaak mee gedaan", gniffelt Jan. "Wat ik vind van het voorstel van de professor? Ach, ik ben 83 en ze discussiëren al bijna vijftig jaar. Eerst zou er een omleiding langs het oosten komen, nadien langs het westen en er is ook gepraat over tunnels. Een volledige onteigening als nieuwe piste? Vind je het gek dat ik niet meer geloof dat ik het allemaal nog zal meemaken?" (RTZ)