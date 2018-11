Bewijs vinden tegen stenengooiers wordt zware uitdaging Powerpoint van beelden wijst vermeende daders aan, maar geeft geen definitieve duidelijkheid Birger Vandael

09 november 2018

15u48 0 Houthalen-Helchteren Vanmiddag werd in de correctionele rechtbank van Hasselt een Powerpoint getoond over de zware rellen in Meulenberg van 11 oktober 2013. Zo wordt duidelijk waarom de twee beklaagden werden aangeduid als vermeende stenengooiers, maar de bewijzen zijn beperkt. Bij de feiten werd politieagent Mario Ghijs geraakt door een steen, waardoor hij met zijn combi crashte. De man hield daaraan blijvende verwondingen over.

We keren nog eens terug naar die herfstdag die het leven in Meulenberg voor eens en altijd veranderde. Rond 16.15 uur trok de politie naar de woning van een 19-jarige man tegen wie een gerechtelijk aanhoudingsbevel was uitgevaardigd. Dat verliep echter niet zonder slag of stoot. De politie stuitte op hevig verzet en doordat de familie helemaal door het lint ging, kon de jongeman zelfs ontsnappen. Later die dag trokken politiemensen naar café Saz en opnieuw naar de woning om beklaagde te zoeken. Daarbij werden verschillende familieleden van de man gearresteerd.

Relschopper gebeten door politiehond

Intussen troepten vele mensen samen op de openbare weg aan het café. Ondanks alle bevelen van de politie, vond één van de relschoppers het toch nodig om over een omheining te springen, waarna hij gebeten werd door een hond. Daardoor escaleert de situatie. Rond 19 uur maakte de politie aanstalten om te vertrekken. Een groep omstaanders werpt echter fanatiek stenen naar de combi’s. In één van de voertuigen van Politiezone West-Limburg vliegt één steen door het passagiersraam en raakt Mario Ghijs tegen het hoofd. Het voertuig crasht tegen een gevel. Nog acht andere voertuigen worden geraakt. ’s Avonds om 22 uur biedt de jongeman, die heel de heisa heeft veroorzaakt, zich aan bij de politie.

Schrik voor represailles

Het dossier wordt geopend en splitst zich in twee delen: de feiten aan de woning van de jongeman en de feiten op de openbare weg aan café Saz. De sleutelvraag is al snel: wie heeft de bewuste steen gegooid? “Het grootste probleem is dat het niet om een normale plaats delict gaat. Een perimeter was onmogelijk, er waren heel veel mensen en we konden amper bruikbare sporen vinden. Bovendien waren er wel veel getuigen, maar niemand wenste verklaringen af te leggen uit schrik voor represailles”, klonk het bij de commissaris die de presentatie voerde.

De beelden waren een verzameling van een zestal filmpjes die op YouTube, sociale media, via getuigen en via anonieme bronnen verzameld werden. Omdat één filmpje geen helderheid biedt, werden alle filmpjes in losse beelden geknipt om zo een chronologische weergave van de feiten te bekomen. Zo is onder meer te zien hoe er bij elk steen die tegen een combi vliegt, luidt geroepen en zelfs gejuicht werd. Alsof gooien op politiewagens plots een atletiekdiscipline is… Het gedrag van drie personen wordt van dichtbij opgevolgd. Eén van hen is minderjarig en bekende reeds bij de jeugdrechter stenen gegooid te hebben, maar niet de steen die Ghijs raakte.

Op beelden is onder meer te zien hoe er bij elk steen die tegen een combi vliegt, luidt geroepen en zelfs gejuicht werd. Alsof gooien op politiewagens plots een atletiekdiscipline is…

De tweede beklaagde (35) werd gebeten door de hond en wordt beschouwt als de ophitser van de rellen. Op beelden blijkt ook dat hij iets aan het stukgooien is achter een wagen. De derde beklaagde (42) wordt gespot terwijl hij met stenen rondloopt op de plaats waar er gegooid werd. Hij beweert zelf dat het om zijn gsm met een zakdoek gaat. Ze bevonden zich ook beiden in de buurt waar brokken op de grond lagen en zouden op de locatie hebben gestaan waar de fatale steen werd gegooid. Het wordt hoe dan ook een uitdaging om dit ook te bewijzen. Dat zal moeten gebeuren op 24 mei.