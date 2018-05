Bestuurders onder invloed van drugs 30 mei 2018

Twee bestuurders testten dinsdag tijdens controles positief voor drugs in het verkeer. Omstreeks middernacht haalde politie een bestuurder, een 21-jarige man uit Diest, uit het verkeer langs de Turnhoutsebaan in Diest. Rond 2.30 uur controleerde men een 32-jarige man uit Houthalen-Helchteren langs de Citadellaan in Diest. De rijbewijzen van beide bestuurders werd ingetrokken voor de duur van 15 dagen. (KBG)