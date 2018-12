Bestuurder zwaargewond na aanrijding op pechstrook Toon Royackers

08u26 0 Houthalen-Helchteren Op de E314 in Houthalen is woensdagochtend een automobilist met panne aangereden op de pechstrook. Het ongeval gebeurde omstreeks 0.45 uur in de richting van Lummen.

De Duitse bestuurder van een Audi A3 had er plots problemen gekregen met zijn auto. Hij besloot even naar de pechstrook te manoeuvreren. Terwijl hij een oplossing zocht voor het defect, kwam achter hem een Poolse bestelwagen aangereden. Die zag de auto te laat op de pechstrook staan, en knalde achterop. De klap was zo hevig dat de Audi A3 werd weggeslingerd in de berm. De Duitse bestuurder die nog in het wrak zat, liep daarbij zware verwondingen op. Ook de bestuurder van de bestelwagen moest met verwondingen naar het ziekenhuis. Door het ongeval was woensdagochtend even één rijstrook versperd. Takeldiensten kregen de rijbaan snel weer vrij.