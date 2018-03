Bestuurder wordt onwel en knalt tegen muurtje 05 maart 2018

02u43 0 Houthalen-Helchteren Langs de Herebaan Oost in Houthalen-Helchteren is zaterdagnamiddag om 15 uur een auto beginnen slingeren en over de kop gegaan.

Getuigen zagen de bestuurder plots vreemde manoeuvres uithalen, net ter hoogte van frituur 't Krokantje. Zijn auto ging van de rijbaan, knalde daar tegen een tuinmuurtje, botste tegen een andere auto en sloeg uiteindelijk nog over de kop. Brandweerzone Oost Limburg snelde ter plaatse om de bestuurder te bevrijden. De oudere man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt er op dat hij net voor het ongeval even onwel geworden was, en daardoor de controle over het stuur had verloren. Bij het ongeval raakte niemand anders gewond. De lokale politie Carma, moest wel de de Herebaan-Oost plaatselijk afsluiten. Het verkeer werd er afwisselend over een rijstrook geleid. (RTZ)