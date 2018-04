Bestuurder knalt tegen ecorasters 09 april 2018

Op de E314 is zondagochtend een bestuurder met zijn auto tegen de vangrail op de middenberm gebotst. De kleine bestelwagen werd vervolgens weer over de rijbaan geslingerd en belandde in het ecoraster. De bestuurder bleef ongedeerd.





(MMM)