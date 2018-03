Bestelwagen rolt van E314 17 maart 2018

Op de E314 in Houthalen-Helchteren is gisterenochtend een bestelwagen van de snelweg geslipt en over de kop gegaan. Getuigen zagen het werkmansbusje omstreeks 4.45 uur over de rijbaan slingeren en in de berm schuiven. Daar sleurde de Poolse bestuurder eerst nog een verkeersbord mee, om vervolgens over de kop te slaan en tussen het struikgewas te belanden. Andere bestuurders stopten meteen om de onfortuinlijke man te helpen. Maar het slachtoffer kon gelukkig zelf uit het wrak kruipen. De man had enkele lichte verwondingen opgelopen. De verkeershinder bleef beperkt. (RTZ)