Beklaagde in twee weken van probleemgeval naar voorbeeldfiguur 16 juni 2018

Een 26-jarige man uit Houthalen-Helchteren die zich voor de rechter moest verantwoorden voor een ruzie met geweld onder invloed van drugs, verscheen als voorbeeldfiguur voor de rechter.





Op 27 mei dit jaar werd de politie opgeroepen voor problemen met de jongeman. "Hij ging samen uitgaan met zijn ex-partner, maar bleef lang weg en toen moest het voor haar niet meer. Ze is zelf uitgegaan en plots dook de man dan toch weer op. Er ontstond een ruzie rond jaloezie en bij hem thuis ging de beklaagde als een bezetene op zoek naar een revolver. Er waren ook schermutselingen tussen hem en zijn ex-vriendin. De beklaagde bekent het slachtoffer bij de keel te hebben gegrepen. Verder stampte hij bij zijn ouders een deur in. Hij was onder invloed van drugs", vertelde de procureur. De man verraste in de rechtbank door zonder advocaat op te duiken en als een voorbeeldfiguur te verschijnen. Hij toonde aan dat hij al stappen ondernam om zich te laten begeleiden en hij heeft een tussentijdse job gevonden. De rechter stelde daarom voor om de straf van acht maanden cel en 8.000 euro boete volledig onder voorwaarden uit te spreken. Dat vonnis wordt wellicht op 27 juni bevestigd. (BVDH)