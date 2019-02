Bedrijfsleider én vakbondsman in de clinch aan stakingspiket: “Ik dien klacht in wegens zijn agressie” MMM/RTZ/LXB

13 februari 2019

18u47 0 Houthalen-Helchteren In Houthalen-Helchteren is aan de Meerstraat woensdagmorgen een vakbondsmilitant lichtgewond geraakt bij een aanrijding. Luc Cnockaert uit Pelt werd er aangereden door een bedrijfsleider die vlakbij moest zijn. De twee wijzen elkaar aan als de schuldige.

“We hadden de hoofdwegen afgezet”, zegt Cnockaert van het ABVV. “Maar we hadden een sluipweg ontdekt en wilden ook die afsluiten. Plots kwam er een bestuurder aangereden die per sé door wilde. We hielden hem tegen, maar hij duwde met zijn bumper tegen mijn benen aan. Babbelen had geen zin, waarna hij doorreed en mij opschepte. Ik viel op zijn motorkap waarbij een ventilatierooster beschadigd geraakte.”

De man stapte boos uit, waarna al snel een combi passeerde. Luc is geschrokken van de agressieve reactie van de man. “Ik heb klacht ingediend tegen hem bij de politie. Mijn meniscus is geraakt en ik ben een week werkonbekwaam. Volgens de dokters zal de pijn pas morgen écht voelbaar zijn.” Alle werkwilligen mochten volgens Luc zéker wel door, maar zonder wagen. “Wie wilde, mocht een foto maken van het piket en dat bezorgen aan zijn baas als bewijs dat hij écht niet doorkon. Dit is allemaal wettelijk.”

Ook de bedrijfsleider van MRSTeam BVBA diende klacht in omdat zijn wagen beschadigd geraakte.